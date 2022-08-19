Реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах проведут к концу 2024 года

В Мытищах приступили к подготовительным работам по реконструкции Пироговского шоссе. Масштабный проект предусматривает расширение дорожного полотна, обустройство пешеходной зоны и автобусных остановок.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что строители уже приступили к обустройству стройгородка на месте будущих работ. Проектная документация находится в разработке, также идет подготовка к переустройству инженерных коммуникаций — определяется их фактическое местоположение.

«Реализация проекта позволит улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, а также обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов. Кроме того, будет обеспечен выезд на строящуюся Мытищинскую хорду», — подчеркнул министр.

Работы будут проходить на участке от примыкания к Олимпийскому проспекту до Мытищинской хорды. Здесь расширят дорожное полотно до четырех полос, построят примыкание к транспортной развязке, реконструируют существующий путепровод через железнодорожные пути, устроят зону для пешеходов и велосипедистов и автобусные остановки. Завершить проект планируется в четвертом квартале 2024 года.

Дороги продолжают строить в Подмосковье. Сейчас в регионе реализуют 50 проектов, многие из которых планируют сдать досрочно. О том, как удается открывать новые объекты раньше запланированного, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.