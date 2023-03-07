Подмосковье 07 марта 2023, 16:50 Реконструкцию котельной №15 проведут в Апрелевке в 2023 году

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Конкурс на реконструкцию котельной № 15 в Наро-Фоминском городском округе объявлен в Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства региона по конкурентной политике Елена Волкова.

Котельная расположена в Апрелевке на улице Ленина. Объект ввели в эксплуатацию в 1965 году и с тех пор используют для теплоснабжения местных жителей. Подрядчику предстоит выполнить работы в течение четырех месяцев до конца года.

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Извещение о проведении аукциона опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Реконструкцию выполнят за счет бюджетов Подмосковья и Наро-Фоминского городского округа.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что котельную в микрорайоне Дулево в Орехово-Зуеве запустят 30 марта. Она обеспечит теплом около двух тысяч человек.