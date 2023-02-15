Важное 15 февраля 2023, 13:16 Андрей Воробьев: новая котельная в Ликино-Дулеве решит проблему с перебоями тепла

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Современную котельную в микрорайоне Дулево в Орехово-Зуеве запустят 30 марта. Она обеспечит теплом около двух тысяч человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ее построили вместо старой, которой было уже 50 лет.

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Долгое время микрорайон отапливался устаревшей котельной, и регулярно происходили сбои. По словам губернатора, морозы показали, что она не способна работать на полную мощность.

С октября мы получили 2,5 тысячи обращений по отоплению. Во время аварий люди жалуются на холодные батареи и отсутствие горячей воды. Андрей Воробьев

Сейчас в новой котельной идут пусконаладочные работы. Андрей Воробьев сообщил, что всех жителей, в домах которых улучшится качество отопления, обязательно заранее проинформируют об этом.

Новая котельная рассчитана на подачу тепла для двух тысяч человек. Ее построили в рамках концессионного соглашения, по которому инвестор меняет и модернизирует старые сети.

«С 2020 года в Орехово-Зуеве мы вместе с инвестором реализуем большую программу по модернизации сетей. В четырех городах и 15 деревнях построим 24 блочно-модульные котельные, один центральный тепловой пункт, восемь километров тепловых сетей и не только. Ситуация с отоплением изменится еще для 200 тысяч человек», — добавил губернатор.

По его словам, здесь, в Ликино-Дулеве, заключили одно из 12 концессионных соглашений, действующих в разных уголках Подмосковья. Среди них Химки, Солнечногорск и Воскресенск — городские округа, где часто бывают перебои с теплом.

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