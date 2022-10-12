Проходящую через Подмосковье дорогу А-104 реконструируют к 2026 году | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 10:17 Поделиться Telegram

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Viber Проходящую через Подмосковье дорогу А-104 реконструируют к 2026 году

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Подрядчика, который займется реконструкцией автомобильной дороги Москва-Дмитров-Дубна, определят на электронном аукционе. Об этом рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на реконструкцию автомобильной дороги А-104 на участке от нулевого километра до 2,74 километра (Афанасовское шоссе).

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Строительство проведут в рамках государственной программы Московской области «Дороги Подмосковья». Работы выполнят за счет средств бюджета Московской области.

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Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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