Подмосковье 07 апреля 2023, 14:13 Реконструкция спорткомплекса «Юность» началась в Химках

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Реконструкция спорткомплекса «Юность» началась в микрорайоне Сходня в Химках. Работы планируют завершить до конца 2023 года.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с тренерами побывал на стройплощадке и обсудил планы по модернизации объекта.

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«Площадь здания — более 1200 квадратных метров. Пропускная способность — более тысячи человек в день. Для жителей Сходни это знаковый объект», — отметил Дмитрий Волошин.

Строители уже завершили демонтаж старой отделки и коммуникаций, снесли часть перегородок, чтобы сделать тренерскую комнату и раздевалки просторнее. Отделочные работы в спортивном, тренажерном, хореографическом залах и других помещениях начнутся на следующей неделе. Кроме того, подрядчик укрепит фундамент, несущие конструкции, обновит фасад и входную группу. Работы ведутся в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья».

В спорткомплексе «Юность» работают секции по мини-футболу, большому теннису, волейболу, карате, греко-римской борьбе, скандинавской ходьбе и аэробике. Здесь же тренируются участники клуба «Активное долголетие» и студенты Российской международной академии туризма. Занятия на время ремонта перенесли в олимпийский центр «Планерная», физкультурно-оздоровительные комплексы «Новатор» и «Новые Химки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения в регионе.

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