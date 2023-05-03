Подмосковье 03 мая 2023, 17:40 Реконструкция Путилковского шоссе в Красногорске завершится к концу 2024 года Минтранс Подмосковья

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В Красногорске продолжается второй этап реконструкции Путилковского шоссе. Работы планируют завершить к концу 2024 года, сообщили в минтрансе Московской области.

Сейчас специалисты приступили к устройству земляного полотна в зоне строительства тоннеля на примыкании проектируемого проезда № 6411 к Путилковскому шоссе.

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«В настоящее время также проводится уширение проезжей части на Путилковском шоссе и проектируемом проезде № 6411, производится установка закладных деталей под опоры временного освещения, для удобства и безопасности жителей обустраивают временные пешеходные зоны», — добавили в ведомстве.

Новый тоннель длиной 500 метров обеспечит связь с Пятницким шоссе и МКАД. Для пешеходов ЖК «Большое Путилково» устроят подземный пешеходный переход через Путилковское шоссе и наземные переходы на шоссе и над тоннелем.

Модернизация дорожно-транспортной сети обеспечит транспортную доступность для 100 тысяч жителей микрорайона Путилково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что благодаря съезду с Володарского шоссе на А-105 в Ленинском округе, который открыли на три года раньше, путь до Москвы занимает втрое меньше времени.

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