Подмосковье 03 августа 2023, 10:37 Реконструкция подстанции «Шмелево» улучшит электроснабжение для 500 тысяч жителей Подмосковья «Россети»

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Компания «Россети» обновит одну из ключевых точек электроснабжения западного Подмосковья. Работы по реконструкции подстанции «Шмелево», которая обслуживает почти 500 тысяч человек, начались в Рузском округе.

На подстанции установят современное оборудование российского производства. Например, шесть комплектов выключателей, обладающих высокими показателями надежности, экологичных и практически не требующих обслуживания. Срок их службы составляет до 25 лет.

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Системы защиты и противоаварийной автоматики модернизируют, устаревшие устройства заменят современными. Новое оборудование будет автоматизированным, им сможет управлять дежурный диспетчер со своего рабочего места.

Инвестиции в реконструкцию подстанции «Шмелево» превысят 370 миллионов рублей. Объект является важным энергетическим центром западного Подмосковья, от которого зависит надежность электроснабжения большой территории с населением в 500 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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