03 августа 2023, 10:37
Реконструкция подстанции «Шмелево» улучшит электроснабжение для 500 тысяч жителей Подмосковья
Компания «Россети» обновит одну из ключевых точек электроснабжения западного Подмосковья. Работы по реконструкции подстанции «Шмелево», которая обслуживает почти 500 тысяч человек, начались в Рузском округе.
На подстанции установят современное оборудование российского производства. Например, шесть комплектов выключателей, обладающих высокими показателями надежности, экологичных и практически не требующих обслуживания. Срок их службы составляет до 25 лет.
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Системы защиты и противоаварийной автоматики модернизируют, устаревшие устройства заменят современными. Новое оборудование будет автоматизированным, им сможет управлять дежурный диспетчер со своего рабочего места.
Инвестиции в реконструкцию подстанции «Шмелево» превысят 370 миллионов рублей. Объект является важным энергетическим центром западного Подмосковья, от которого зависит надежность электроснабжения большой территории с населением в 500 тысяч человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».
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