Октябрьский проспект в Люберцах обновят к 2025 году. Ездить можно будет даже во время реконструкции

Главную транспортную артерию Люберец — Октябрьский проспект — реконструируют. Чтобы водители не тратили время в пробках, количество полос увеличат до восьми. Движение по магистрали не будут перекрывать даже на время строительства эстакады.

Пробки на Октябрьском проспекте в Люберцах — обычная ситуация. Ближе к вечеру в сторону области затор из машин. Такие же затруднения — утром по пути на работу. От постоянных пробок на главном люберецком проспекте автовладельцы уже устали.

«Каждый день здесь постоянно пробки. Хочется машину оставить, пешком пойти. Нужно расширять, делать больше полос и объездную какую-то эстакаду, потому что невозможно вообще ездить», — отметил водитель Дмитрий Сутормин.

Источник фото: телеканал «360»

Но не все жители домов, расположенных вдоль Октябрьского проспекта, с этим согласны. Одних пугает шум строительных работ, другие беспокоятся о чистоте воздуха.

Однако переживать не стоит. Строительство будут проводить только в разрешенные часы — в соответствии с законом о тишине. Вдоль обновленной дороги установят шумозащитные экраны. Реконструкция проспекта увеличит скорость транзитного транспорта, а значит, вредных выбросов в атмосферу станет меньше. Контролировать исполнение каждого этапа реконструкции будут не только эксперты, но и сами жители.

Источник фото: телеканал «360»

«Кто желает войти в состав рабочей группы, мы возьмем проектантов, специалистов и жителей. И по каждому вопросу, который здесь поднимался, рабочая группа отработает. По каждому вопросу, по каждому метру вдоль Октябрьского проспекта», — заявил глава Люберец Владимир Ружицкий.

Источник фото: телеканал «360»

Главная задача — избавить Октябрьский проспект от пробок и обеспечить по нему бесперебойное движение. Для этого количество полос увеличат с четырех до восьми.

«Мы рассчитываем, что февраль–март мы уже приступим к выносу коммуникаций. То есть этапность будет следующая: мы будем сначала выносить коммуникацию, готовить территорию, в дальнейшем — строительство местных проездов и строительство эстакады. Это наш план на этот год: начало строительства эстакады», — рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров.

Источник фото: телеканал «360»

Эстакаду возведут над двумя загруженными перекрестками — на улицах Красная и Смирновская. Это позволит увеличить среднюю скорость движения до 80 километров в час.

На время строительства эстакады будут построены проезды-дублеры для объезда, движение по магистрали перекрывать не будут. Масштабная работа не затронет исторические памятники и жилые дома. Реконструкция главной транспортной артерии Люберец закончится в 2025 году.