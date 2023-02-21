Подмосковье 21 февраля 2023, 10:18 Реконструкция котельной началась в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске

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Масштабная реконструкция систем теплоснабжения идет в Воскресенске. Начались мероприятия по модернизации сетей отопления котельной на улице Мичурина в микрорайоне Цемгигант. Реконструкция котельной позволит увеличить ее производительность и избежать аварийных ситуаций.

Работы по строительству новых и модернизации существующих системы теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения в Воскресенске будет вести ООО «Газпром теплоэнерго Московская область». Округ в октябре 2021 года заключил с предприятием концессионное соглашение сроком на 25 лет.

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В рамках этого соглашения началась реконструкции котельной на улице Мичурина. Начало работ перенесли с 2024 на 2023 год, их завершат уже в следующем году. Это позволит повысить качество коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайоне Цемгигант.

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Общая сумма инвестиций в систему теплоснабжения городского округа Воскресенск в 2022-2023 годах составит более 1,7 миллиарда рублей.

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