Подмосковье 21 февраля 2023, 09:01 Котельную в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске модернизируют в 2023 году

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Этой зимой авария на теплотрассе в Воскресенске оставила жителей микрорайона Лопатинский без горячей воды почти на девять дней. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, было принято решение модернизировать в этом году котельную № 3.

К решению наболевшего вопроса с отоплением подключилось правительство Московской области. Депутат Госдумы Мария Бутина лично приехала на место.

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«Сейчас муниципальные власти новые, и надо понимать, что им предстоит разбираться в большом количестве проблем. Я вижу, что здесь не столько вина администрации, и уж тем более не „Газпрома“, а основная проблема в управляющих компаниях. Потому что внутри домов не по правилам оборудованы отопительные системы <…>. Для жителей будет представлена дорожная карта, будет учтено их мнение, чтобы в конечном итоге был принят план по ремонту», — отметила депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Мария Бутина.

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Ремонт и модернизацию котельной № 3 в микрорайоне Лопатинский было решено провести раньше — уже в этом году.

«Сейчас совместно с администрацией и компанией „Газпром“ разрабатывается дорожная карта по устранению тех нарушений, которые имеются на сетях и на объектах теплоснабжения <…>. Котельная тоже имеет прямое воздействие на теплоснабжение жителей, поэтому сейчас с „Газпромтеплоэнерго“ решаются вопросы о переносе сроков ремонта и модернизации котельной на более ранний период», — рассказал заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц.

Также необходимо будет провести обследование отопительной системы многоквартирных домов.

«Имеются заужения диаметра, различные радиаторы, то есть разбалансирована система в самих домах. Поэтому все это будет планово управляющими компаниями обследоваться, вставляться в план работы в летний период. Максимально к следующему отопительному периоду мы постараемся все это устранить», — отметил заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Максим Коробков.

Выездные проверки будут продолжены. Работа предстоит большая, потому что обследовать придется практически каждый дом. Для оперативного решения вопросов в администрации городского округа Воскресенск сформировали штаб ЖКХ.

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