Реконструкция котельной для мебельной фабрики закончилась в Шатуре | 360°

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05 октября 2022, 09:23

Реконструкция котельной для мебельной фабрики закончилась в Шатуре

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В Ботинском проезде, который расположен в городском округе Шатура, закончилась реконструкция котельной, которая предназначается для отопления мебельной фабрики. Она обеспечивает 1100 рабочих мест. После проверки котельной выдали ЗОС.

Мощность котельной составляет 17,5 мегаватт. Работа котельной будет проводиться на природном газе и биотопливе, в том числе на отходах от мебельного производства.

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Прилегающую территорию объекта благоустроили. Там выполнили наружное освещение и озеленили ландшафт. Застройщиком выступила АО «Мебельная компания „Шатура“.

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Жители Московской области очень надеются, что в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

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