Реконструкция электрической подстанции началась в Ногинске

Новый этап реконструкции подстанции «Ногинск» начался в Богородском округе. Она снабжает электроэнергией многие стратегические объекты восточного Подмосковья и столицы. К работе приступила компания «Россети».

Сейчас появился запрос на дополнительную электроэнергию — мощность подстанции «Ногинск» увеличится вдвое после реконструкции.

Это даст больше возможностей для подключения заводов и потребителей. Сейчас идет третий, финальный этап большой реконструкции.

Эта подстанция — один из девяти самых крупных питающих центров Москвы и Подмосковья. Она станет объектом нового поколения, построенным рядом со старым, где была техника 1950-х.

Его еще поддерживают в рабочем состоянии до подключения нового оборудования. Это подчеркнул начальник подстанции «Ногинск» Алексей Писмаркин.

В качестве изолирующей среды используется безопасный негорючий газ, то есть мы сразу получаем уменьшение габаритов, пожарную и экологическую безопасность Алексей Писмаркин.

Уже смонтировали закрытые распредилительные устройства и проложили кабельные линии, которые питают потребителей Богородского округа.

Этот проект реализуют вместе с правительством Подмосковья. В реконструкцию вложат около 15 миллиардов рублей. Работу планируют завершить в 2024 году.