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    20 декабря 2021, 13:32

    Подмосковье вошло в топ-10 по качеству работы электросетей в России

    Анастасия Аброськина, Ольга Назаркина

    Московская область заняла шестое место по качеству работы систем электроснабжения среди 85 российских регионов, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Такую оценку по количеству аварий на электросетях в федеральной системе ЖКХ провели в этом году впервые.

    «Московская область занимает шестое место по аварийности из 85 субъектов. Здесь 85-й — худший, а первый — лучший. То есть мы в первой десятке», — уточнил Самарин.

    На сегодняшний день, по его данным, в регионе работают более 43 тысяч трансформаторных подстанций, 152 тысячи линий электропередачи. Это одна из самых крупных энергосистем страны, подчеркнул он.

    «Результатом нашей работы явилось сокращение количества отключений на 15% по сравнению с прошлым годом. И мы минимизируем время отключения потребителей — не более двух часов», — сказал министр.

    Дополнительно в этом году была впервые реализована программа повышения надежности электроснабжения в 12 городских округах. Она охватила 917 населенных пунктов и коснулась почти 2,2 миллиона человек. Программа на 100% закончена.

    «Но мы видим, что необходимы сверхплановые работы. Они уже начались и в Чехове, и в Раменском. И в 2022 году мы дополнительно сделаем еще раз программу по 12 округам, потому что нагрузки большие», — отметил Самарин.

    Подмосковье вошло в топ-10 по качеству работы электросетей в России | Изображение 1

    Сбоев электричества в Подмосковье стало на четверть меньше в этом году, в том числе и благодаря цифровому управлению. Центр онлайн-управления электросетями области, открытый в Одинцове, на 30% снизил время устранения аварий. Например, когда 28 июня на регион обрушился ураганный ливень, сроки восстановления электричества не превысили двух часов.