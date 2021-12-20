Подмосковье вошло в топ-10 по качеству работы электросетей в России

Московская область заняла шестое место по качеству работы систем электроснабжения среди 85 российских регионов, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Такую оценку по количеству аварий на электросетях в федеральной системе ЖКХ провели в этом году впервые.

«Московская область занимает шестое место по аварийности из 85 субъектов. Здесь 85-й — худший, а первый — лучший. То есть мы в первой десятке», — уточнил Самарин.

На сегодняшний день, по его данным, в регионе работают более 43 тысяч трансформаторных подстанций, 152 тысячи линий электропередачи. Это одна из самых крупных энергосистем страны, подчеркнул он.

«Результатом нашей работы явилось сокращение количества отключений на 15% по сравнению с прошлым годом. И мы минимизируем время отключения потребителей — не более двух часов», — сказал министр.

Дополнительно в этом году была впервые реализована программа повышения надежности электроснабжения в 12 городских округах. Она охватила 917 населенных пунктов и коснулась почти 2,2 миллиона человек. Программа на 100% закончена.

«Но мы видим, что необходимы сверхплановые работы. Они уже начались и в Чехове, и в Раменском. И в 2022 году мы дополнительно сделаем еще раз программу по 12 округам, потому что нагрузки большие», — отметил Самарин.

Сбоев электричества в Подмосковье стало на четверть меньше в этом году, в том числе и благодаря цифровому управлению. Центр онлайн-управления электросетями области, открытый в Одинцове, на 30% снизил время устранения аварий. Например, когда 28 июня на регион обрушился ураганный ливень, сроки восстановления электричества не превысили двух часов.