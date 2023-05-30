Подмосковье 30 мая 2023, 13:18 Реконструкция библиотеки семейного чтения № 1 началась в Химках

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Библиотеку семейного чтения № 1 на улице Пожарского в Химках превратят современный центр для культурного досуга. Там уже стартовала масштабная реконструкция.

Все помещения в библиотеке будут перепланированы и оснащены новой мебелью и техникой, а на территории будет разбит небольшой сад. Дизайн библиотеки выполнят в эко-стиле с использованием вставок из натуральной древесины. Сейчас в здании ведутся отделочные работы. Вскоре строители заменят окна, проведут коммуникации и установят камеры видеонаблюдения.

«Несмотря на то, что площадь библиотеки небольшая, проектировщики достаточно грамотно провели зонирование. Нет ни одного нефункционального уголка. <…> Также в новом пространстве планируют установить эргономичные стеллажи, столы для работы за компьютером, мультимедийные экраны и проекторы», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

На базе библиотеки планируют открыть палисадик. Там будут записаться 60 детей в возрасте от двух до четырех лет. Помещения для малышей оборудуют всем необходимым.

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