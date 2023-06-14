Подмосковье 14 июня 2023, 16:25 Реконструкция автовокзала завершилась в Бронницах Главгосстройнадзор МО

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В Бронницах завершилось строительство двухэтажного здания автостанции. Старый автовокзал возвели в округе в 1987 году. Об этом сообщили в главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Здание может вмещать одновременно 25 пассажиров. Проект выполнили в стиле модерн с объемным внутренним пространством и панорамным остеклением, а на перроне установили электронное табло с расписанием.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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