14 июня 2023, 16:25
Реконструкция автовокзала завершилась в Бронницах
В Бронницах завершилось строительство двухэтажного здания автостанции. Старый автовокзал возвели в округе в 1987 году. Об этом сообщили в главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Здание может вмещать одновременно 25 пассажиров. Проект выполнили в стиле модерн с объемным внутренним пространством и панорамным остеклением, а на перроне установили электронное табло с расписанием.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.
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Строительство
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