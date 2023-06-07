Подмосковье 07 июня 2023, 18:16 Андрей Воробьев рассказал про обновление автобусного парка Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Ежедневно на маршруты Московской области выходят более восьми тысяч автобусов, которыми пользуются жители и гости региона. Поэтому работа по обновлению автопарка общественного транспорта идет регулярно. Об этом в ходе общения с жителями заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод,

Реклама

«На линии работает каждый день более восьми тысяч автобусов и мы стараемся их обновлять. Слава богу, у нас есть собственный Ликинский автобусный завод. Две тысячи машин за три года мы обновили. Эта работа ведется регулярно и постоянно», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что для удобства пассажиров общественного транспорта в Подмосковье продолжат продвигать безналичную оплату проезда.

«Оплата карточкой — это удобно, не требует дополнительного времени доставать и отсчитывать. Но до сих пор появляются жалобы, где требуют наличные. Мы с этим боремся», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Всего до конца года на маршруты Подмосковья выйдут 1,3 тысячи новых автобусов. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, все пассажирские машины оснастили валидаторами для бесконтактной оплаты, системами климат-контроля и видеокамерами. Глава региона подчеркнул, что комфортные автобусы — это один из главных запросов жителей, которые проводят в дороге много времени.