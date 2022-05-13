Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Каширки и модернизации коллектора в Ленинском округе

Более девяти миллиардов рублей, которые получило Подмосковье в качестве льготного бюджетного кредита, освоят раньше срока — в 2022 и 2023 годах вместо периода с 2024-го по 2025-й. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Средства пойдут на реконструкцию Каширского шоссе и модернизацию канализационного коллектора в Ленинском городском округе.

«Все мероприятия, на которые мы получили финансирование, пройдут в Ленинском городском округе — одной из крупнейших территорий, где живут почти 380 тысяч человек», — сказал глава региона.

Реконструкция Каширского шоссе пройдет на почти пятикилометровом участке, с которого начинается шоссе. Здесь шесть-восемь полос движения, две транспортные развязки и три подземных пешеходных перехода.

Пропускная способность дороги, в том числе развязки на пересечении с Володарским шоссе и А105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», уже полностью исчерпана. Трасса не справляется с потоком транспорта, поэтому нужны дополнительные съезды и развязки, подчеркнул губернатор.

Эта дорога является вылетной магистралью из Москвы, у нее очень большая социальная значимость. Рядом с реконструируемым участком Каширского шоссе находятся деревни Петровское, Апаринки, Мисайлово и Орлово, села Остров, Молоково. Тут возводят многофункциональные спортивные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники, пожарные депо и бизнес-центры.

Благодаря реконструкции коллектора от главной канализационной насосной станции Видного до точки подключения к системе водоотведения АО «Мосводоканал» более 122,5 тысячи жителей начнут получать коммунальные услуги более высокого качества. Помимо этого, появится возможность технического присоединения строящихся ЖК «Калиновка», «Тарычево», «Миниполис Дивное» и «Зеленые аллеи 1-2».

«Объект не очень на виду, но важен для качества коммунальных услуг и ввода новых микрорайонов», — отметил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев также обратил внимание, что ранее Московская область получила из федерального центра кредит на сумму 27,9 миллиарда рублей. Сейчас с помощью этих средств строят и реконструируют 33 объекта: это 16 детсадов в Мытищах, Ленинском и Одинцовском округах, Люберцах и Красногорске, шесть автодорог, в том числе Путилковское, Пироговское, Афанасовское и Осташковское шоссе.

«Почти все объекты уже законтрактованы, и мы делаем все возможное, чтобы ускорить строительство и ввод», — подчеркнул губернатор.