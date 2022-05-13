Андрей Воробьев: более 9 млрд рублей выделят на инфраструктурный проект в Ленинском округе

Подмосковье получит транш на сумму более девяти миллиардов рублей. Средства пойдут на реализацию инфраструктурного проекта — реконструкцию дороги и канализационного коллектора в Ленинском городском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«9,1 миллиарда рублей — крупнейший транш в этом году среди всех регионов. Спасибо правительству за поддержку нашей заявки. Все мероприятия, на которые мы получили финансирование, пройдут в Ленинском городском округе — одной из крупнейших территорий, где живут почти 380 тысяч человек», — подчеркнул глава региона.

Губернатор уточнил, что средства, в частности, пойдут на реконструкцию Каширского шоссе, где требуются дополнительные съезды и развязки. Помимо этого будет произведена модернизация канализационного коллектора.

«Объект не очень на виду, но важен для качества коммунальных услуг и ввода новых микрорайонов», — пояснил Андрей Воробьев.

Глава Московской области обратил внимание, что полученные средства будут освоены уже в этом и следующем году, то есть раньше срока.

«Надеюсь, федеральный центр нас в этом поддержит, учитывая, что предыдущий транш на 27,9 миллиарда рублей мы успешно осваиваем. Уже начали строительство и реконструкцию 33 объектов, среди них — 15 детсадов в Мытищах, Ленинском и Одинцовском округах, Люберцах и Красногорске, шесть автодорог, в том числе Путилковское, Пироговское, Афанасовское и Осташковское шоссе», — отметил губернатор.

По словам Воробьева, почти все объекты в настоящее время уже законтрактованы. Власти Подмосковья делают все возможное, чтобы ускорить их строительство и ввод, заключил глава региона.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об одобрении заявок на получение льготных бюджетных кредитов для инфраструктурных проектов в 12 регионах страны Их общая сумма составила около 28 миллиардов рублей. Самый большой кредит в размере 9,11 миллиарда рублей одобрили Подмосковью.