Рекомендацию по самоизоляции для пожилых сделали бессрочной в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал бессрочной рекомендацию по самоизоляции для пожилых жителей региона. До этого граждане старше 65 лет должны были оставаться дома со 2 ноября по 13 декабря включительно.

Об этом сказано в постановлении губернатора Московской области от 12 января.

Обязательный режим самоизоляции для пожилых жителей Московской области действовал со 2 ноября по 13 декабря. С 14 декабря он стал рекомендательным — власти региона продлили его до января. В новом постановлении губернатор принял решение исключить все сроки действия этой ограничительной меры.

«В абзаце первом пункта 5_1 (о рекомендации гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющих заболевания соблюдать режим самоизоляции — прим. ред.) слова „в период со 2 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года [включительно]“ исключить», — сказано в документе.

В этом же постановлении власти региона приняли решение продлить удаленку для подмосковных вузов до 6 февраля. Транспортные карты таких студентов заблокируют. При этом обучающиеся в колледжах Московской области вернутся к очным занятиям — их социальные карты будут разблокированы. Документ вступит в силу 13 января.