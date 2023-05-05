Подмосковье 05 мая 2023, 13:56 Рекомендации по оформлению интерьеров детских садов разработали в Подмосковье Мособлархитектура

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Мособлархитектура разработала методические рекомендации по созданию интерьеров детских садов. В дизайне нужно будет учесть конструктивные и художественные решения, дизайн-концепции с иллюстрациями и примеры экологичных и долговечных отделочных материалов.

«Пособие предназначено для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков региона», — сообщил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Рекомендации будут применять к новых объектам. В документе есть дизайн-проекты всех помещений учреждений, в том числе игровых, залов для занятий спортом, музыкальных залов, спальных, раздевальных, буфетных и санузлов.

«Одной из главных задач при подготовке методических рекомендаций было создание единого стандарта качества интерьеров детских садов в Подмосковье. Это важнейшая задача, так как от того, какой будет образовательная среда сегодня, зависит наше будущее завтра», — заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Рекомендации разработали с учетом детской психологии и мировосприятия. Его чертой стало присвоение каждой группе помещений уникального цветового кода и идентификационного знака. В детских садах будут использоваться фрески. Предлагаются темы «Саванна» и «Леса и поля», когда на стены наносят изображения данной среды обитания.

Вторая концепция — «Абстракция». Интерьеры выполнены в современном минималистичном стиле. При этом нейтральные стены будут сочетаться с яркими предметами мебели. Каждому этажу присвоят свой цвет, будут использоваться оттенки персикового, бирюзового и яблочного.

«Третья концепция — „Скандинавия“. В этом варианте группам детского сада также присваивается уникальное название: цветочки, птички, звездочки и другие. Каждой из них определен цветовой код», — уточнили в ведомстве.

Помещения детского сада должны зонировать. При этом вся мебель должна быть адаптивной, например, шкафчики и ящики на колесиках или кровать-подиум.

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