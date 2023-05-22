Подмосковье 22 мая 2023, 22:59 Рейды по заброшенным и ветхим зданиям проведут в Краснознаменске Дмитрий Белицкий

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Рейды по заброшенным и ветхим зданиям организуют в Краснознаменске, сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области. Проверку аварийных объектов предложила провести общественный помощник омбудсмена Клавдия Алышева в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По словам Уполномоченного по правам человека в Подмосковье Ирины Фаевской, заброшенные здания популярностью среди подростков в летнее время. Любознательным детям интересно исследовать подобные места, в которых имеется риск получения травм.

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«Бесхозные здания находятся в плачевном состоянии. Разбитые окна, прогнившие полы, разрушенные стены и крыши могут в любой момент нанести вред здоровью несовершеннолетнему. Поэтому мы должны держать руку на пульсе», — отметила омбудсмен.

Также участники собрания обсудили вопросы по формированию здорового образа жизни у несовершеннолетних, о мерах по предупреждению вовлечения подростков в экстремистские организации и о безопасном досуге и занятости подростков в летнее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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