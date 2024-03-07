07 марта 2024, 16:12
Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Подмосковье в выходные
Подмосковных водителей призвали строго соблюдать ПДД в период праздничных выходных. В этот период в регионе пройдут массовые рейды.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в ближайшие выходные водителей будут проерять на трезвость и соблюдение правил дорожного движения.
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Водителей и пешеходов призвали не терять бдительность. В период праздников риск аварий увеличивается, поэтому важно не садиться за руль в нетрезвом виде и сообщаться в полицию о замеченных нарушениях.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ПДД
Водители
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