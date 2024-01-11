Подмосковье 11 января 2024, 15:21 Рейды по соблюдению правил на переездах МЖД пройдут в январе Unsplash

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Рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения пройдут на переездах МЖД с 10 по 23 января. Их проведут сотрудники ГИБДД в рамках тематической акции.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, во время рейдов водителям напомнят о важности соблюдения ПДД.

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В 2023 году на переездах МЖД произошло 38 ДТП. Это на девять больше, чем годом ранее. Из них 15 аварий случилось в Подмосковье, пять — в Смоленской, по четыре — в Курской и Тульской, по три — в Калужской и Рязанской, две — в Брянской и по одной — во Владимирской и Орловской областях. Каждое столкновение стало следствием нарушения ПДД.

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