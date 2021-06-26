Рейд по выявлению пьяных водителей пройдет в Балашихе 26 июня

Балашихинские полицейские в субботу, 26 июня, будут останавливать машины и проверять водителей на трезвость. Рейд начнется в 23:00.

Оперативно-профилактическое мероприятие, которое проведут сотрудники ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в городском округе, направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий, которые устраивают пьяные водители.

В ГИБДД напомнили, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — это один из самых опасных видов правонарушений. За него предусмотрены административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет. Если человек повторно сядет за руль пьяным, то ему будет грозить уже уголовная ответственность.

В апреле газета «Известия» сообщила, что в России захотели ужесточить наказание за пьянку за рулем. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента в мае.