Нетрезвых водителей предложили строже наказывать в России

Уголовную ответственность хотят ужесточить в России за нахождение за рулем в нетрезвом виде. Максимальный штраф за нарушение увеличится до 500 тысяч рублей. Законопроект правительства рассмотрят в Госдуме уже в мае.

Правительство предложило ужесточить наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде. Штрафы хотят увеличить со 100-300 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей. За повторное нарушение правил максимальный срок лишения свободы повысят с двух лет до трех. Законопроект получил положительное заключение правового управления Госдумы.

«Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке», — привела газета «Известия» цитату из документа.

Источники издания в парламенте уточнили, что депутаты рассмотрят законопроект через неделю после майских праздников. Документ могут принять до завершения весенней сессии. Политтехнолог Дмитрий Фетисов подчеркнул, что россияне поддержат решение ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде, а новые правила добавят порядка на дорогах.