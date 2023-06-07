Подмосковье 07 июня 2023, 13:12 Рейд по безопасности на воде провели у прудов в Лобне

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Отдыхающим у прудов в Лобне напомнили о правилах поведения у воды. Совместный рейд провели сотрудники отдела территориальной безопасности городского округа и полицейские.

Профилактическое мероприятие прошло на прудах, которые находятся на улице 40 лет Октября и в микрорайоне Москвич. В Лобне официально разрешенных мест для купания нет, поэтому инспекторы предупредили жителей об административной ответственности за такие нарушения. Также, они проверили наличие информационных табличек о запрете купания на берегу.

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Для снижения травматизма и происшествий в Лобне регулярно проводятся рейды. Отдыхающим разъясняют правила безопасного поведения у воды, раздают памятки. В ближайшие дни инспекции по берегам водоемов начнут проводить и инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья.

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