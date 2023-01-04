Подмосковье 04 января 2023, 17:40 Рейд «Нетрезвый водитель» провели в Орехово-Зуеве

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В Орехово-Зуевском округе прошло мероприятие «Нетрезвый водитель». Его целью является не только выявление нарушителей, но и профилактика — водителям сотрудники ГИБДД вручили памятки о вреде алкоголя.

Рейд организован таким образом, что ни один нарушитель не сможет проехать мимо — для этого останавливают все машины подряд. Далее короткий разговор, и, если все в порядке, водитель может ехать дальше.

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Законопослушным водителям инспекторы желали счастливого пути и вручали памятки со словами, что «алкоголь искажает реальность».

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Сами водители отнеслись к мероприятию с пониманием и поддержкой. Те, кто вызывал у инспекторов подозрение, должны были пройти проверку на алкотестере. После заполнения всех необходимых документов и проверки прибора подтвердилось, что водители соблюдают правила дорожного движения.

По итогам рейда не было выявлено ни одного пьяного водителя, рассказали представители ОГИБДД ГУ МВД России по Орехово-Зуевскому округу.

Подобные рейды будут проходить в Подмосковье все праздники, поэтому уже завтра сотрудники ГИБДД продолжат свою работу.

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