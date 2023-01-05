Подмосковье 05 января 2023, 20:27 Рейд «Нетрезвый водитель» провели в Лобне

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В Лобне провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Инспекторы дорожно-патрульной службы следят за состоянием автомобилистов все праздники.

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Вычисляют нарушителей по характерным признакам — запаху алкоголя, изменению цвета кожи или несвязной речи. Если хотя бы один признак совпал, с вождением лучше подождать — последствия никому не понравятся. К примеру, один нарушитель проведет праздничную неделю сдавая дополнительные анализы, а с результатами нужно будет явиться в суд.

Тем же, кто правила не нарушает, полагаются «витамины безопасности» — яблоки и мандарины.

Ранее сообщалось, что рейд «Нетрезвый водитель» провели в Орехово-Зуеве.

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