05 января 2023, 20:27
Рейд «Нетрезвый водитель» провели в Лобне
В Лобне провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Инспекторы дорожно-патрульной службы следят за состоянием автомобилистов все праздники.
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Вычисляют нарушителей по характерным признакам — запаху алкоголя, изменению цвета кожи или несвязной речи. Если хотя бы один признак совпал, с вождением лучше подождать — последствия никому не понравятся. К примеру, один нарушитель проведет праздничную неделю сдавая дополнительные анализы, а с результатами нужно будет явиться в суд.
Тем же, кто правила не нарушает, полагаются «витамины безопасности» — яблоки и мандарины.
Ранее сообщалось, что рейд «Нетрезвый водитель» провели в Орехово-Зуеве.
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Лобня
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