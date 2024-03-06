06 марта 2024, 16:45
Регоператоры Подмосковья поделились идеями экологичного празднования 8 Марта
Сотрудники региональных операторов Воскресенского и Алексинского кластеров Подмосковья подготовили рекомендации, как поздравить женщин с 8 марта экологично. Они посоветовали отказаться от упаковки букетов, а открытки дарить не бумажные, а электронные.
Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, идей для экологичного подарка множество.
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Например, можно отказаться от традиционных букетов в пользу цветов в горшках, так как через пару дней они отправятся в мусорное ведро. Цветок в горшке, напротив, будет радовать свою хозяйку гораздо дольше.
Также вместо покупки коробок конфет сотрудники регионального оператора предложили испечь печенье своими руками.
Также они напомнили, что пластиковые, стеклянные и металлические емкости из-под напитков и продуктов, упаковку тетрапак, бумагу нужно выбрасывать в синий контейнер для сухих отходов на контейнерной площадке, чтобы пустить их на переработку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Воскресенск
8 Марта
Экология
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