Подмосковье 01 апреля 2024, 17:46 Регоператор провел эколекции для сотрудников транспортных предприятий в Чехове Министерство ЖКХ Московской области

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Региональный оператор ООО «МСК-НТ» провел две экологические лекции для сотрудников чеховского Автотранспортного филиала ГК АВТОБАН и ООО «СУ-911» на тему «Пластик в современном обществе. Учимся осознанному и безопасному использованию и утилизации» Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники предприятий узнали о загрязнении планеты пластиковыми отходами, о методах их правильной утилизации, а также о том, какие безопасные и токсичные полимеры существуют на сегодняшний день.

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По словам одной из слушательниц, лекция оказалась очень интересной и полезной.

«Если мы все без исключения начнем грамотно сортировать мусор на рабочем месте, дома и на природе, показывая пример детям, то наша земля наша станет безопаснее и чище, а мы здоровее», — поделилась впечатлениям от лекции сотрудница предприятия.

Компания «Экополе МСК-НТ» активно сотрудничает с предприятиями, образовательными и культурными учреждениями Чехова, Серпухова и Подольска и регулярно проводит лекции на тему экологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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