Подмосковье 28 марта 2024, 17:05 Регоператор по обращению с отходами провел экоурок для школьников в Медвежьих Озерах Пресс-служба Министерства ЖКХ

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Региональный оператор по обращению с отходами «Хартия» провел экоурок для учащихся школы № 19 в Медвежьих Озерах. Ребятам рассказали о том, откуда берутся пластиковые, стеклянные, бумажные и металлические отходы. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Урок провели в рамках образовательного цикла «Береги природу, сортируй отходы». Школьники узнали, какой непоправимый вред наносят отходы, попадая в окружающую среду и загрязняя мировые океаны, леса и реки.

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Помимо этого, представители регоператора провели интерактивную игру, научив ребят разделять и правильно складировать отходы по системе «Два бака».

«Мы надеемся, что ребята будут применять полученные в ходе экоуроков знания на постоянной основе, а также рассказывать о полезных экологических привычках своим друзьями, чтобы вместе с ними делать этот мир чище», — подчеркнули представители регоператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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