13 марта 2024, 17:43
Регоператор МСК-НТ провел экоурок для школьников в Чехове
Представители регионального оператора МСК-НТ провели экоурок для школьников в Чехове. Занятия для учащихся второго класса школы № 3 подготовили в рамках акции «Сожми и закрути ПЭТ». Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.
«Перед Министерством ЖКХ Московской области стоит серьезный вызов. Во-первых, уменьшить несанкционированные свалки и продолжить развитие объектов переработки вторичных ресурсов; во-вторых, организация раздельного сбора отходов от населения с учетом нового формата программы МегаБак; в-третьих, необходимо развивать сбор строительных отходов в округах», —
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По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, перед ведомством стоит несколько важных задач: уменьшить количество незаконных свалок, организовать и развивать раздельный сбор отходов.
С ребятами обсудили один из самых вредных видов отходов — пластик. Представители регоператора во время флешмоба продемонстрировали эффективность переработки вторсырья. Напомним, принцип экологичного поведения «Сожми и закрути ПЭТ» подразумевает сжатие пустых пластиковых бутылок перед утилизацией.
Школьников также познакомили с двухкомпонентной системой разделения отходов «Два бака». Полученные знания по раздельному сбору ребята проверили и закрепили прямо на уроке в игровой форме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
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ЖКХ
Школьники
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