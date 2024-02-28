Подмосковье 28 февраля 2024, 18:15 Регоператор «Хартия» провел урок по обращению с ТКО для жителей Щелкова РОМО ООО «Хартия»

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Региональный оператор «Хартия» провел урок экопросвещения в Щелкове. В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что участниками стали сотрудники Центральной военизированной части ООО «Газпром газобезопасность».

На встрече обсудили реализацию реформы по обращению с ТКО, рекультивацию закрытых полигонов и работу по благоустройству. Участники также порассуждали о причинах накопления отходов и способах их переработки.

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Представители регоператора также объяснили, какие отходы следует сортировать в домашних условиях и рассказали о системе «Два Бака».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для контроля за нарушениями в регионе разработан целый комплекс мер.

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