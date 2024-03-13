Подмосковье 13 марта 2024, 17:59 Регоператор «Хартия» отработал более 350 обращений жителей Подмосковья с начала года Unsplash

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Региональный оператор «Хартия» ежедневно принимает обращения от жителей с помощью различных каналов. В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что оставить заявку по разным тематикам можно в соцсетях или через специальные чаты.

Тематика обращений всегда разнообразна: жители узнают нюансы оплаты за коммунальную услугу «Обращение с ТКО», просят заменить вышедшие из строя мусорные контейнеры, решают вопросы, связанные с заключением договоров с региональным оператором и многое другое. Только с начала года представители регоператора отработали более 350 вопросов жителей.

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Лидерами по количеству обращений за три месяца стали Балашиха, Орехово-Зуево и Щелково. Жителям Ногинского кластера напоминают, что со всей необходимой информацией о договорной работе компании, местах накопления отходов и другими вопросами можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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