16 июня 2022, 16:35
Регистрацию 53 новых инвестиционных объектов одобрили за май в Подмосковье
Одобренные в мае инвестиционные объекты Подмосковья принесут жителям сотни новых рабочих мест. Это отметили в Министерстве жилищной политики региона.
В ведомстве уточнили, что за май в Подмосковье поставили на кадастровый учет 53 инвестиционных объекта. Это означает, что теперь новые постройки будут признаны государством.
Благодаря кадастровому учету собственники объектов смогут законно распоряжаться своим имуществом.
В Минжилполитики сообщили, что в числе приоритетных проектов — производственный комплекс «Компания БС» в Дмитрове, птичник «Шульгино» в Волоколамске, а также административное здание «Автокран Аренда» в Химках.
Эти три объекта помогут создать в Подмосковье 185 рабочих мест.