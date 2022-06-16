Регистрацию 53 новых инвестиционных объектов одобрили за май в Подмосковье

Одобренные в мае инвестиционные объекты Подмосковья принесут жителям сотни новых рабочих мест. Это отметили в Министерстве жилищной политики региона.

В ведомстве уточнили, что за май в Подмосковье поставили на кадастровый учет 53 инвестиционных объекта. Это означает, что теперь новые постройки будут признаны государством.

Благодаря кадастровому учету собственники объектов смогут законно распоряжаться своим имуществом.

В Минжилполитики сообщили, что в числе приоритетных проектов — производственный комплекс «Компания БС» в Дмитрове, птичник «Шульгино» в Волоколамске, а также административное здание «Автокран Аренда» в Химках.

Эти три объекта помогут создать в Подмосковье 185 рабочих мест.