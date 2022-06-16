Еще 100 рабочих мест появилось в Солнечногорске благодаря новому складу

Новое складское помещение для сантехники появилось в городском округе Солнечногорск. Там создали 100 рабочих мест. Здание построили в деревне Дубинино.

Это отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова. На складе будут хранить произведенную в России и странах ближнего зарубежья сантехнику.

Разрешение на открытие выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья. Возведение здания сопровождали в областном Центре содействия строительству.

Новое помещение станет частью большого комплекса. В его состав войдет четыре корпуса, один из которых готов, а три сейчас на этапе создания.

Все это даст жителям Подмосковья около 250 новых рабочих мест. Застройщик — индивидуальный предприниматель. Он вложил в проект 200 миллионов рублей.

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о парадоксально низкой безработице в регионе.