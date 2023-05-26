Подмосковье 26 мая 2023, 12:55 Регистрация на соревнования по сапсерфингу открылась в Подмосковье Автор фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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В Солнечногорске 11 июня пройдут соревнования по сапсерфингу «ROYAL озера Сенеж». Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться до 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены будут состязаться в дисциплинах «спринт», «гонка на 1200», «перетягивание САП», «фристайл» и «гонка на 10 километров». Соревнования стартуют в 13:00.

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К участию приглашают мужчин и женщин, имеющих необходимые навыки. Заявки принимают на электронную почту: kaitsenej@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры, отвечающей вызовам времени.

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