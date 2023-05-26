Подмосковье 26 мая 2023, 15:52 Регистрация на полумарафон «Волоколамский рубеж» открылась в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Второй старт легкоатлетических забегов в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» пройдет 24 июня в Волоколамске. Регистрация на полумарафон «Волоколамский рубеж» доступна по ссылке.

В министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что на выбор участникам предложат несколько дистанций: три, пять, десять и 21,1 километра. Кроме того, они смогут пробежать 300 и 600 метров. Старт состоится у Мемориального комплекса Героям-панфиловцам.

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Трехкилометровую дистанцию подготовили специально для новичков, которые занялись бегом недавно. Время спортсменов этого старта фиксироваться не будет, а регистрация закроется 2 июня.

Сбор заявок на детские забеги откроется 2 июня. Подробнее с условиями забега можно ознакомиться на сайте суперлигамо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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