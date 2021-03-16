Региональный маткапитал с начала года потратили 8,5 тысячи семей Подмосковья

Средствами регионального материнского капитала воспользовались с начала 2021 года 8,5 тысячи семей из Московской области. Родители получили деньги в рамках реализации подмосковного проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Среди них 819 семей потратили выплаты на улучшение жилищных условий, 343 семьи — на получение образования ребенком или несколькими детьми, а 7329 семей оформили ежегодную выплату в связи с рождением или усыновлением третьего или последующих детей.

«Право на получение ежегодной выплаты имеет семья, у которой есть неиспользованный сертификат и при условии если в семье до 31 декабря 2020 года родился третий или последующий ребенок», — добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Размер выплаты в 2020 и 2021 годах — 50 тысяч рублей.

Заявление на выплату за 2020-й подается не позднее 1 апреля 2021 года, а за 2021-й — не позднее 1 декабря 2021 года.

Для получения ежегодной выплаты необходимо подать заявление на портале РПГУ, услуга — «Реализация средств регионального материнского капитала».

Ранее член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин предложил выдавать маткапитал в России живыми деньгами. Расширение возможностей этой формы господдержки поддержала и депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она призвала разрешить трату денег на покупку машины.