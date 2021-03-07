Маткапитал в России предложили выдавать живыми деньгами

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин предложил выдавать маткапитал в России живыми деньгами. Об этом он заявил Ura.ru.

Парламентарий напомнил, что на Украине раньше материнский капитал выдавали деньгами. Депутат отметил, что в том, что люди потратят деньги на свои нужны и не будут об этом жестко отчитываться, нет ничего страшного.

«Это и моя позиция», — подчеркнул депутат.

За расширение возможностей маткапитала выступила и депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Я думаю, что было бы замечательно, если бы материнский капитал можно было бы использовать на приобретение автомобиля. Об этом говорят общественники, об этом говорят многодетные семьи. Особенно автомобиля для многодетной семьи, что очень актуально для современных условий жизни», — сказала Бессараб.

7 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает направление маткапитала на улучшение жилья. Теперь для этого не понадобятся сведения из акта по строительным работам, которые раньше надо было направлять в ПФР. Достаточно будет выписки из Росреестра о собственности.

Сейчас в России материнский капитал, помимо улучшения или строительства жилья, можно потратить на обучение или формирование накопительной части пенсии матери.