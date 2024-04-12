12 апреля 2024, 21:01
Региональный этап всероссийской ярмарки вакансий завершился в Подмосковье
Региональный этап всероссийской ярмарки вакансий прошел на территории Московской области с 10 по 12 апреля. Мероприятие проводилось на шести крупных площадках, расположенных в Мытищах, Дубне, Раменском, Долгопрудном, Подольске и Ногинске.
Представители Министерства социального развития Подмосковья отметили, что ярмарку посетили около 15 тысяч участников, более 230 работодателей. Кроме того, свыше восьми тысяч зрителей в режиме онлайн наблюдали выступление 21 работодателя, а участие приняли почти две тысячи человек.
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В Раменском городском округе трехдневный региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства посетили более тысячи человек и представители более 40 организаций. Открытие мероприятия организовали при участии уполномоченного по правам ребенка Московской области Ксении Мишоновой, заместителя министра социального развития Подмосковья Ларисы Тумановой и главы муниципалитета Николая Ханина.
В рамках ярмарки Ксения Мишонова представила совместный проект Женского движения «Единой России» и Центра занятости населения Московской области — Женский клуб. Он направлен на помощь представительницам прекрасного пола в осознании себя, формировании личностного развития и карьерного роста.
В ведомстве также отметили, что ведущие крупные компании Подмосковья представили свои вакансии на ярмарке трудоустройства. Среди них ракетно-космическая корпорация «Энергия» из Королева, машиностроительный завод из Подольска, научно-исследовательский институт «Луч» и другие.
Кроме того, на всех площадках ярмарки прошли круглые столы, лекции, мастер-классы, а также была представлена выставка продукции самозанятых, получивших финансовую поддержку на открытие своего дела.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.
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