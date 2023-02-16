Подмосковье 16 февраля 2023, 09:23 Региональный этап детского турнира по хоккею «Золотая шайба» стартовал в Подольске

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Церемония открытия второго этапа старейшего детского турнира по хоккею «Золотая шайба» прошла в Подольске. Соревнования приурочили к 100-летию олимпийского чемпиона Всеволода Боброва, рассказали в Минспорте Подмосковья.

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Участие в турнире примут свыше 300 детей в возрасте от 10 до 17 лет, которые успешно прошли отборочный этап. Они будут состязаться в ледовом дворце «Витязь». Лучшие спортсмены смогут показать себя на всероссийском этапе соревнований, который пройдет в марте–апреле 2023 года. В финал выйдут четыре команды.

Региональный этап турнира пройдет до 22 февраля. В этом году мероприятию исполнится 59 лет.

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