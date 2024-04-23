Подмосковье 23 апреля 2024, 16:48 Региональный агрофорум прошел в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Открытый региональный форум «Наша земля — Подмосковье» прошел на базе Коломенского колледжа имени Козлова 20 апреля. В этом году на мероприятии презентовали проект KolomnaLocalFood. Его главная цель — налаживание устойчивого сотрудничества между фермерами, производителями и рестораторами округа.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский заявил, что на форуме прошла выставка-ярмарка сельхозпродукции. Для участников также организовали спортивно-развлекательные площадки, прогулки на лошадях, квесты и многое другое.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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