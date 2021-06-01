Семьям с детьми-инвалидами напомнили, как получить выплаты на школьную форму в Подмосковье

С января выплату за школьную форму получили уже 815 семей с детьми-инвалидами из Подмосковья. Оформить ее можно через МФЦ и управление социальной защиты по месту жительства.

Льгота доступна семьям, воспитывающим детей-инвалидов, где доход ниже 20370 рублей на одного человека. Это подчеркнула заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Размер выплаты составляет 13020 рублей. Мера поддержки доступна учащимся подмосковных школ Ирина Каклюгина.

Она добавила, что льгота распространяется и на ребят, которые проходят обучение дома. Выплату выдают по президентскому проекту «Демография».

Ранее мы рассказали о том, как жители помогли создать центр реабилитации детей-инвалидов в Ивантеевке. Он объединил уже больше 500 семей.