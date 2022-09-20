Редкий вид безногой ящерицы из Красной книги впервые обнаружили под Коломной | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber Редкий вид безногой ящерицы из Красной книги впервые обнаружили под Коломной

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В заказнике под названием «Нагорная дубрава между деревней Белые Колодези и деревней Горы», который находится в городском округе Коломна, впервые обнаружили редкий вид пресмыкающихся. Речь идет о веретенице ломкой, которую еще называют медяницей.

Это вид безногой ящерицы, которая получила свое название из-за умения отбрасывать хвост, если ее преследует хищник. Когда-то такой вид был для Подмосковья вполне обычным, но потом постепенно стал исчезать. С 1978 года веретеница ломкая находится под особой охраной. Замечены только отдельные особи. Например, в Серпухове, Лотошине, Талдоме, Клину, Шатуре, Подольске, Луховицах и Орехово-Зуеве.

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«Это пресмыкающееся относится ко 2-й категории редкости Красной книги Московской области — сокращающийся в численности, уязвимый вид, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Находка нового местообитания данного вида вселяет надежду на восстановление его численности на юге Подмосковья».

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Веретеница живет наполовину под землей. Это излюбленное лакомство для многих хищников. Например, для кабанов, енотовидных собак. Однако нередко выходит, что таких пресмыкающихся уничтожают и люди, которые считают, что перед ними ядовитый вид змей. На самом деле веретеница совершенно безвредная, самое большое, что она может сделать — не больно укусить, если начать брать ее в руки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в регионе бесценной. Он отметил, что это особенно важно для мегаполисов, где проживает множество людей.

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