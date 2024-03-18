Подмосковье 18 марта 2024, 12:30 «Редкая врожденная патология». Ребенка с жабрами прооперировали в Видном Ребенка с жабрами прооперировали в Видном Минздрав МО

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Мальчик четырех лет поступил в Видновскую больницу с новообразованием на боковой поверхности шеи. После диагностики у пациента выявили редкую врожденную патологию — рудимент жаберной дуги.

«Это сравнительно редкая врожденная патология, которая лечится только оперативным путем. Вмешательство длилось несколько часов, закончилось благополучно. Рудимент удалили», — рассказала заведующая отделением детской хирургии Виктория Жиронкина.

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Врачи рассказали, что в процессе развития эмбриона жаберные щели заращиваются. Если этого не происходит, образуется жаберный свищ, который может привести к возникновению кисты. В ее стенках могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко — рудимент жаберной дуги в виде кости. Такой редкий случай и встретился в Видном.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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