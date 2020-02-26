Настоящая богатырша. Ребенок весом больше 5 кг родился в Королеве

В королевском родильном доме на свет появилась малышка весом 5,3 килограмма и ростом 58 сантиметров. Девочка родилась путем кесарева сечения. Это самый крупный ребенок, который рожден в Королеве в этом году. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

В последние годы все чаще отмечается рождение детей, чья масса превышает четыре килограмма. Однако, как отметили в больнице, рождение детей массой пять килограммов и более встречается достаточно редко — примерно один случай на три-пять тысяч родов.

«Рождение такого богатыря, а на медицинском языке он так и называется — гигантский плод, через естественные родовые пути представляет серьезную опасность для него самого и матери. Эти роды почти всегда осложняются аномалиями родовой деятельности и риском травмы матери и плода. Поэтому при подозрении на столь крупные размеры плода решением консилиума такие пациентки родоразрешаются путем операции кесарева сечения в плановом порядке», — рассказал руководитель пресс-службы больницы Андрей Набасов.

С 1 сентября 2019 года в Московской области стартовал проект «Стань мамой в Подмосковье». Каждый родившийся здесь ребенок получает в подарок набор необходимых в первый год жизни вещей либо, по выбору мамы, 20 тысяч рублей. Кроме того, теперь в каждом из роддомов и перинатальных центров Подмосковья молодая мама может получить все необходимые для нового гражданина документы не выходя из палаты. В настоящее время в Подмосковье действует семь перинатальных центров и 35 родильных домов. Кроме того, запущен Единый региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье» с номером 8-800-550-30-03. Позвонив по этому телефону, будущие родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о родах в Московской области.

Кроме того, в Подмосковье молодым родителям предоставляются льготы. В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям 29 января 2020 года поручил областному правительству реализовать региональный маткапитал за третьего и последующих детей. Семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный маткапитал в размере 100 тысяч рублей, смогут в течение двух лет получить денежную выплату в размере 50 тысяч рублей ежегодно. Кроме того, с 1 января 2020 года молодые родители — жители Подмосковья — могут получить скидку 3% на покупку квартиры в ипотеку при условии отсутствия у них собственного жилья.