Единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» заработал в регионе. Что могут узнать молодые родители

В Московской области заработал единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Теперь специалисты могут ответить на все интересующие вопросы. Также с 1 сентября всем молодым мамам начали вручать подарочный бокс «Я родился в Подмосковье». А документы на ребенка теперь можно оформить в одном месте.

Самое важное — по телефону

Недавно в Подмосковье запустили единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы подробно рассказывают позвонившим о службе родовспоможения в регионе, о необходимых документах, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, а также могут записать на прием к медицинскому специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Позвонить в кол-центр можно по телефону: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 08.00 до 20:00. Звонок для всех абсолютно бесплатный.

Приданое для малышей

Как рассказала Татьяна Мухтасарова, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева во всех роддомах региона началась выдача подарочных наборов для малышей, родившихся с 1 сентября.

Заветная коробочка с приданым. Наборы «Я родился в Подмосковье» вручили в Дмитрове Подробнее

В комплект «Я родился в Подмосковье» вошло 53 предмета. Среди них молокоотсос, подогреватель детского питания, термометр, пеленки, полотенце-уголок, шапочки, носочки и ползунки. Также в наборе есть семь комбинезонов на разную погоду, боди, костюмы, присыпка, кремы против раздражения и под подгузник, шампунь, салфетки и многое другое. А для мам предусмотрены лактационные вкладыши, подушка для кормлений, а также крем от растяжек.

«Программа „Я родился в Подмосковье“ направлена на то, чтобы рожать в Подмосковье было приятно и комфортно. У нас лучшие перинатальные центры, признанные на всероссийских конкурсах — отмечены 1 и 2 местом. У нас подарочный набор выдается с 1 сентября. Включает более 50 предметов. Мы провели большую подготовку, спрашивали матерей и общественные советы — что включить, чтобы было нужно, какого качества должна быть такая продукция. Там набор одежды, предметы ухода для ребенка, средства личной гигиены, средства для мамы, игрушка, памперсы», — сообщила Мухтасарова.

Источник фото: телеканал «360»

Также каждая семья имеет право выбрать альтернативу подарку. Если в губернаторском наборе необходимости нет, то его можно заменить денежной компенсацией в размере 20 тысяч рублей. Московская область стала первым регионом в России, предоставляющим молодым родителям такой выбор.

«Московская область — единственный регион РФ, который предусматривает альтернативность. Либо 20 тысяч рублей выплаты, либо подарочный набор. Пригодится выбор семьям, где много детей и уже осталось много вещей», — отметила министр.

Источник фото: телеканал «360»

Право на получение подарочного набора имеют семьи, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей, подарки выдадут на каждого малыша. Набор будет вручен в медицинском учреждении в день выписки. А заявление на получение денежной выплаты можно подать через сайт госуслуг, МФЦ или территориальное управление соцзащиты в течение 30 рабочих дней со дня выдачи свидетельства о рождении ребенка.

Все документы в одном месте

Кроме того, в Подмосковье запустили пилотный проект «Рождение ребенка». С его помощью можно получить все необходимые документы на ребенка прямо в роддоме или перинатальном центре.

Благодаря комплексной услуге, уже сейчас каждая мама имеет возможность получить первые документы малыша прямо в роддоме. Сразу можно оформить свидетельство о рождении, справку о рождении для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, прикрепление ребенка к поликлинике и детскому саду, а также документы на получение материнского капитала.

Все необходимое — в роддоме. Где можно получить документы на ребенка в Подмосковье? Подробнее

«Все документы мы делаем вместо родителей — их можно получить, не выходя из палаты. Сотрудники роддома и ЗАГС получают документы, а мать получает свидетельство о рождении, ИНН, прикрепление к поликлинике, постановку на очередь в детсад, справку на получение единовременного пособия на ребенка. Также есть возможность получить либо подарочную коробку, либо деньги, и возможность оформить заявку на материнский капитал. Это комфортно, не нужно бегать по разным инстанциям, нет ненужной бумажной волокиты», — подчеркнула Татьяна Мухтасарова.