Ребенка с 4-кратным обвитием пуповины спасли в Дубне. Это редчайшая патология

Источник фото: телеканал «360»

Такое в медицинской практике встречается очень редко. Помимо четырехкратного обвития, у девочки нашли два так называемых истинных узла пуповины.

«Узлы на пуповине — редкая ситуация. Они встречается во время небольшого процента родов. И диагностируют их крайне редко. А два узла и четырехкратное обвитие — это было неожиданностью для всех», — поделилась акушер-гинеколог городской больницы в Дубне Алеся Вишневская.

Врачи объяснили, что в первые два или три месяца беременности плод очень подвижен. В редких случаях он может проскользнуть сквозь петлю, образованную пуповиной.

Источник фото: телеканал «360»

Это и приводит к появлению узла, а на этот раз их было сразу два. Но врачи спасли ребенка. Девочка родилась естественным путем — весом 3176 граммов и ростом 51 сантиметр. Ее мама Екатерина Соколова поделилась, что назвала дочку Валерией.

Я только вечером все осознала. Самое главное — это когда ее положили мне на грудь. Тогда я успокоилась. Поняла, что все хорошо. Спасибо огромное врачам Екатерина Соколова.

Размера пуповины хватило, чтобы петли не затянулись слишком сильно. Это и спасло младенца.

А врач-неонатолог больницы Евгения Севостьянова подтвердила, что маленькая Лера — настоящий боец.

Источник фото: телеканал «360»

«Девочка родилась в удовлетворительном состоянии — на 9 из 10 баллов. Это максимально высокая оценка по шкале Апгар. А сама ситуация редкая, такое в моей практике впервые», — рассказала она.

Сейчас жизни матери и ее дочки ничего не угрожает, а вскоре их выпишут домой, где их ждут папа и две старшие сестры — Кира и Вика.