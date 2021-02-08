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    08 февраля 2021, 16:58

    Ребенка с 4-кратным обвитием пуповины спасли в Дубне. Это редчайшая патология

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Дубне врачи спасли ребенка с редчайшей патологией. У новорожденной девочки обнаружили четырехкратное обвитие пуповины вокруг шеи. Ситуация осложнилась и узлами, которые почти нельзя увидеть на УЗИ.
    Ребенка с 4-кратным обвитием пуповины спасли в Дубне. Это редчайшая патология | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Такое в медицинской практике встречается очень редко. Помимо четырехкратного обвития, у девочки нашли два так называемых истинных узла пуповины.

    «Узлы на пуповине — редкая ситуация. Они встречается во время небольшого процента родов. И диагностируют их крайне редко. А два узла и четырехкратное обвитие — это было неожиданностью для всех», — поделилась акушер-гинеколог городской больницы в Дубне Алеся Вишневская.

    Врачи объяснили, что в первые два или три месяца беременности плод очень подвижен. В редких случаях он может проскользнуть сквозь петлю, образованную пуповиной.

    Ребенка с 4-кратным обвитием пуповины спасли в Дубне. Это редчайшая патология | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Это и приводит к появлению узла, а на этот раз их было сразу два. Но врачи спасли ребенка. Девочка родилась естественным путем — весом 3176 граммов и ростом 51 сантиметр. Ее мама Екатерина Соколова поделилась, что назвала дочку Валерией.

    Я только вечером все осознала. Самое главное — это когда ее положили мне на грудь. Тогда я успокоилась. Поняла, что все хорошо. Спасибо огромное врачам

    Екатерина Соколова.

    Размера пуповины хватило, чтобы петли не затянулись слишком сильно. Это и спасло младенца.

    А врач-неонатолог больницы Евгения Севостьянова подтвердила, что маленькая Лера — настоящий боец.

    Ребенка с 4-кратным обвитием пуповины спасли в Дубне. Это редчайшая патология | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Девочка родилась в удовлетворительном состоянии — на 9 из 10 баллов. Это максимально высокая оценка по шкале Апгар. А сама ситуация редкая, такое в моей практике впервые», — рассказала она.

    Сейчас жизни матери и ее дочки ничего не угрожает, а вскоре их выпишут домой, где их ждут папа и две старшие сестры — Кира и Вика.