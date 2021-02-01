Двух новорожденных с серьезной патологией спасли люберецкие врачи

Хирурги из Люберец спасают детей с гастрошизисом — патологией брюшной полости. В конце прошлого года врачи сделали операции двум новорожденным. Теперь девочки смогут жить без ограничений.

Источник фото: телеканал «360»

Маленькая Света Писарева за месяц жизни успела побывать на грани жизни и смерти, перенести операцию и реабилитацию. Ее диагноз — «гастрошизис». Патология встречается у одного из десяти тысяч детей. И если бы не стойкость мамы, Светы вообще могло и не быть. Врачи предлагали сделать аборт.

Гастрошизис — это врожденная патология брюшной стенки: ее фактически нет, внутренние органы наружу. Заболевание редкое, но в декабре в Люберецкой детской городской больнице появились на свет сразу две девочки с гастрошизисом — Света и Милабель. Это единственное хирургическое отделение в Подмосковье, где спасают и выхаживают таких детей. Мамам сделали кесарево, и в первые часы жизни девочек отправили на операционный стол.

Источник фото: телеканал «360»

«Под общей анестезией, с эпидуральной аналгезией мы через имеющийся дефект постепенно погружаем органы в брюшную полость, если органы по своему объему не превышают полость, мы можем сразу сделать пластику», — пояснил Николай Щапов, главный внештатный детский хирург Министерства здравоохранения Московской области.

После операции началась реабилитация. Врачи ждали, пока рассосутся спайки. Когда ребенок находится в утробе, организм пытается защитить оголенные органы и создает панцирь. Спустя три дня после вмешательства Света задышала, через неделю начала есть.

Раньше 98% детей с такой патологией умирали, сейчас врачам удалось переломить статистику — спасти не удается только 2% младенцев. После операции у детей нет никаких ограничений.